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Федотов объяснил, почему судью Опейкину назначили на матч Пути РПЛ Кубка России

Федотов объяснил, почему судью Опейкину назначили на матч Пути РПЛ Кубка России
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении Веры Опейкиной главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов».

«Ей ехать на игры в Европе, надо готовиться. Посмотрим, как отработает. То, что она обслужит матч команд РПЛ – это уровень, обычно такие игры дают, чтобы посмотреть людей под матчи в РПЛ. Стараются посмотреть на талантливых арбитров, вот тут посмотрят на Опейкину», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Опейкина назначена главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов», который пройдёт во вторник, 19 сентября. Помощниками Опейкиной будут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов.

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