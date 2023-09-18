Федотов объяснил, почему судью Опейкину назначили на матч Пути РПЛ Кубка России

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении Веры Опейкиной главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов».
«Ей ехать на игры в Европе, надо готовиться. Посмотрим, как отработает. То, что она обслужит матч команд РПЛ – это уровень, обычно такие игры дают, чтобы посмотреть людей под матчи в РПЛ. Стараются посмотреть на талантливых арбитров, вот тут посмотрят на Опейкину», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Опейкина назначена главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов», который пройдёт во вторник, 19 сентября. Помощниками Опейкиной будут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов.
- 18 сентября 2023
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