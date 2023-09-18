Игорь Семшов: в «Зените» Бакаев провёл не самый лучший период в карьере

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном уходе Зелимхана Бакаева из «Зенита».
«У Бакаев в «Зените» не получилось из-за большой конкуренции. Может, он с этим не справился психологически. Бакаев проводил неплохие матчи, но целостной игры у Зелимхана не получилось. Прежде всего это психология. То, что он уходит и будет играть, это хорошо, но Бакаев мог и оказаться, например, в аренде в команде РПЛ. Как оценить его карьеру в «Зените»? Он сам это должен сделать.
На его позиции в «Зените» играл Малком. Конечно, Бакаев хотел получать больше игровой практики. Для дальнейшего развития период в «Зените» Зелимхану пойдёт на пользу. Бакаев сам понимает, что в «Зените» он провёл не самый лучший период в карьере, но для будущего этот опыт будет полезен», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
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