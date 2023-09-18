Широков: американщина и Европа говорят, что главное — деньги, а меня воспитал СССР

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита», а ныне исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался по поводу отношения к верности клубу и к деньгам.
«Верность к клубу — это в прошлом, а сейчас надо зарабатывать деньги? По отношению к иностранцам именно так. Любовь к деньгам, но не к клубу. Да и нас последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное — деньги. Такое понятие, как преданность клубу, ушло.
Кто воспитывал меня? Страна, в которой мы родились, СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Там воспитывали так — каждый должен быть предан стране, коллективу… Сейчас жизнь изменилась. Тяжело всё время быть бедными, надо зарабатывать. Каждый ищет, где лучше. Я уже много раз приводил пример: вот я хочу быть верен «Спартаку» или ЦСКА, но контракт со мной не продлевают. Что делать? Заканчивать с футболом? Нет, конечно. Тем более если прямой конкурент зовёт к себе. Конечно, надо идти туда», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
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