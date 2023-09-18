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Сперцян рассказал, за сколько Галицкий отпустит его из «Краснодара»

Сперцян рассказал, за сколько Галицкий отпустит его из «Краснодара»
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Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян полагает, что владелец клуба Сергей Галицкий продаст его, если заинтересованный клуб будет готов заплатить € 15 млн.

«За сколько Галицкий готов отпустить? Около € 15 млн. Я столько стою? Думаю, он так считает. Как считаю я? Тоже так. Клуб должен играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из «Краснодара», поругаться. Я хочу быть здесь, но хочется и попробовать в Европе, пока есть шанс. Уверен в своих силах. Думаю, я могу добиться большего», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».

Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний армянский полузащитник провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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