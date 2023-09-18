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Эдуард Сперцян назвал стадионы, на которых хотел бы сыграть

Эдуард Сперцян назвал стадионы, на которых хотел бы сыграть
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян выделил пять европейских стадионов, на которых хотел бы сыграть.

«Вестфаленштадион», «Энфилд», «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» и «Сан-Сиро». Мхитарян рассказывал, какая атмосфера на стадионе «Боруссии», то, как они поют — что он боялся поднять голову и посмотреть на эту «стену» (название трибуны. – прим. «Чемпионата»)», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».

«Вестфаленштадион» (с 2005 года — «Сигнал Идуна Парк») — стадион дортмундской «Боруссии», вмещающий 81 359 зрителей. На «Энфилде» играет «Ливерпуль», «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» — стадионы мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно. «Сан-Сиро» является домашней ареной «Милана» и «Интера».

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