Эдуард Сперцян назвал стадионы, на которых хотел бы сыграть
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян выделил пять европейских стадионов, на которых хотел бы сыграть.
«Вестфаленштадион», «Энфилд», «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» и «Сан-Сиро». Мхитарян рассказывал, какая атмосфера на стадионе «Боруссии», то, как они поют — что он боялся поднять голову и посмотреть на эту «стену» (название трибуны. – прим. «Чемпионата»)», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».
«Вестфаленштадион» (с 2005 года — «Сигнал Идуна Парк») — стадион дортмундской «Боруссии», вмещающий 81 359 зрителей. На «Энфилде» играет «Ливерпуль», «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» — стадионы мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно. «Сан-Сиро» является домашней ареной «Милана» и «Интера».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
15:47
-
15:36
-
15:33
-
15:32
-
15:23
-
15:22
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:56
-
14:35
-
14:34
-
14:33
-
14:32
-
14:31
-
14:24
-
14:16
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:50
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:10
-
13:05
-
12:57
-
12:50
-
12:50
Партнерский контент