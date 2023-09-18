Сперцян рассказал о своём личном фитнес-тренере, который ранее работал с Депаем и Тьяго

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о личном фитнес-тренере Лукасе Карбальо, который ранее работал с такими именитыми футболистами, как Мемфис Депай и Тьяго Алькантара.

«Это мой личный фитнес-тренер. Мы с ним занимаемся три раза в неделю онлайн над мышцами корпуса, пресса, стабилизацией – базовые вещи. Он на связи с нашим тренером по физподготовке из «Краснодара». Я его взял в Армению. Спросил у тренера и федерации, можно ли Лукас будет заниматься со мной и готовить к играм. Они дали «добро» и он прилетел. Зачем нанял его? Я сам так решил, да и видел у топ-игроков. У них у всех есть тренер по физподготовке – это не просто так. У меня есть мечта – я хочу быть топом. Лукас поможет набрать мышцы, чтобы я выдерживал. У меня нет ни одной травмы мышечной, это тоже благодаря ему. Я очень сильно прибавил в плане мышц, упала жировая. В федерации все сказали, что это – топ», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Nobel.