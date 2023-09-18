Сперцян – о первом диалоге с Галицким: я был в шоке, что он всех знает

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил о своё первом диалоге с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Это правда, что он знает всех. Я был в шоке. Я первый раз не помню, был в академии маленький. Он меня спросил: «Эдик, как ты?». Галицкий знал всё обо мне, даже об отце. Я был чуть-чуть в шоке, страшно было говорить. Я больше слушал. Галицкий всегда поддерживал и верил в нас. Это видно и сильно помогает», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».

Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний армянский полузащитник провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек провёл 28 матчей в чемпионате России, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Кроме того, Эдуард помог «Краснодару» добраться до финала Фонбет Кубка России, где «быки» проиграли ЦСКА в серии послематчевых пенальти.