Сперцян – об отношении со стороны Галицкого: чувствую его тёплое отношение ко мне

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что гордится тем, как к нему относится президент клуба Сергей Галицкий.
«Конечно, я чувствую его тёплое отношение ко мне. Думаю, что это не только ко мне. Он ко многим так относится – к Саше Черникову, Моте (Сафонову. – прим. «Чемпионата»). Ребята могут подкалывать. Любимчик? Да, есть такое. Когда Галицкий говорит, то это мотивирует. Например, было интервью в «Коммент.Шоу». Я на следующий день в игре «Сочи» забил на 3-й минуте. Это был один из лучших моих матчей и первый на стадионе «Краснодара». Я этим горжусь, когда такой человек ко мне так тепло относится», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».
Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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