Сперцян – о переезде в Европу: разговаривал с Галицким на эту тему

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что общался с президентом клуба Сергеем Галицким насчёт своего переезда в один из европейских клубов.
«Отношение Галицкого поможет с лёгкостью уехать в Европу? Я думаю, что поможет. Я с ним разговаривал уже на эту тему. Он сказал, что жизнь одна, и он не может стоять и мешать — если я посчитаю так. Если я сильно буду хотеть, то он отпустит меня. Понимаю, что мой звонок Галицкому сыграет решающую роль в переходе? Да. Готов к нему? Представляю, но тяжело сказать. Он мне уже говорил, что не отпустит, если позвонит кто-то, а не я», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».
Эдуард Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл восемь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
- 18 сентября 2023
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