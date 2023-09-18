Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — о назначении Опейкиной на матч Кубка: впечатления от её работы положительные

«Балтика» — о назначении Опейкиной на матч Кубка: впечатления от её работы положительные
Комментарии

В пресс‑службе «Балтики» отреагировали на назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Совершенно обычная реакция. Главное — профессиональные качества арбитра. Если Вера получила это назначение, то совершенно очевидно, что это заслуженно. В этом сезоне она уже дважды была у нас в качестве резервного судьи, впечатления только положительные», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Балтики» Матч ТВ".

Напомним, Опейкина назначена главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов», который пройдёт во вторник, 19 сентября. Помощниками Опейкиной будут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов.

Материалы по теме
Федотов объяснил, почему судью Опейкину назначили на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android