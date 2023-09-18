«Балтика» — о назначении Опейкиной на матч Кубка: впечатления от её работы положительные

В пресс‑службе «Балтики» отреагировали на назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Совершенно обычная реакция. Главное — профессиональные качества арбитра. Если Вера получила это назначение, то совершенно очевидно, что это заслуженно. В этом сезоне она уже дважды была у нас в качестве резервного судьи, впечатления только положительные», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Балтики» Матч ТВ".

Напомним, Опейкина назначена главным арбитром матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов», который пройдёт во вторник, 19 сентября. Помощниками Опейкиной будут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов.