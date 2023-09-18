Агент Ткаченко: позиция немецких клубов — запрет на взаимодействие с русскими

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о так называемой отмене российского футбола в Европе.

«Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

Потому что на каждый переход, условно, Далера Кузяева, Арсена Захаряна, в какой-то мере Сабы Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, есть «синдром Сассуоло» или того же «Аякса». Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ. И попытки отмены российского футбола как тенденция, они все равно существуют. Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который «Гавр» получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения «цена — качество». Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить. Мы сюда добавим и историю «Ред Булла Брагантино», который не смог совершить сделку с ЦСКА по Капишабе. Или совершенно серьезный игнор со стороны тех же мексиканских команд, которые усложняют сделки для российских клубов.

Что в Германии? Нам всем кажется, что там все в порядке. И действительно может выглядеть так — на уровне спортивного менеджмента, даже генеральных директоров идут переговоры, есть какие-то сообщения в прессе, как было с Тикнизяном. Но как только будет доходить до сделок, ничего такого происходить не будет. И причина будет — не иметь дело с русскими. Надеюсь, что будут исключения, будут прорывы, но пока ситуация такова.

Позиция немецких клубов — она ближе к тому, что произошло у Сперцяна с «Аяксом» — запрет на взаимодействие с русскими. Поэтому прорыва в том, чтобы европейские клубы стали брать российских футболистов или игроков из российских клубов, нет. Это по-прежнему единичные случаи. Они и раньше были единичными, но если тогда там был качественный ценз, то сегодня добавляется ценз преодоления политического запрета. Он существует, и он непростой. Произошли несколько знаковых переходов, но это не связанные между собой факты, как мне кажется, а не система или тенденция», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».