Гвардиола заявил, что целью «Манчестер Сити» в ЛЧ является выход из группы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что целью «Горожан» в Лиге чемпионов является выход из группы.

«Каждый сезон всё начинается с первой игры турнира. Наша цель — выиграть эту игру и выйти из группы. Это не изменится от того, что мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

По итогам прошлого сезона «Горожане» стали победителями Лиги чемпионов, переиграв в финале миланский «Интер». Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-Лигу и Кубок Англии. Свой путь в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024 «Горожане» начнут с группы G, где их соперниками станут сербская «Црвена Звезда», немецкий «РБ Лейпциг» и швейцарский «Янг Бойз».