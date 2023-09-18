Гвардиола заявил, что целью «Манчестер Сити» в ЛЧ является выход из группы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что целью «Горожан» в Лиге чемпионов является выход из группы.
«Каждый сезон всё начинается с первой игры турнира. Наша цель — выиграть эту игру и выйти из группы. Это не изменится от того, что мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
По итогам прошлого сезона «Горожане» стали победителями Лиги чемпионов, переиграв в финале миланский «Интер». Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-Лигу и Кубок Англии. Свой путь в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024 «Горожане» начнут с группы G, где их соперниками станут сербская «Црвена Звезда», немецкий «РБ Лейпциг» и швейцарский «Янг Бойз».
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