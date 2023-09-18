Защитник «Локомотива» Морозов: с нашим составом можем спокойно попадать в тройку РПЛ
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Футболист «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что подбор игроков позволяет железнодорожникам нацеливаться на завершение сезона в тройке призёров.
«Локомотив» достаточно укомплектован. Пришли хорошие новички. Если руководство решит ещё подписать кого-то из свободных агентов, то это их дело. Качественные футболисты всем пригодятся. Мы достаточно неплохо идём в таблице, но потенциал позволяет играть намного качественнее. С таким составом в тройку можем спокойно попадать», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В настоящий момент «Локомотив» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 8-го тура команда Михаила Галактионова неожиданно уступила «Оренбургу» (0:2).
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