Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Морозов: с нашим составом можем спокойно попадать в тройку РПЛ

Защитник «Локомотива» Морозов: с нашим составом можем спокойно попадать в тройку РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что подбор игроков позволяет железнодорожникам нацеливаться на завершение сезона в тройке призёров.

«Локомотив» достаточно укомплектован. Пришли хорошие новички. Если руководство решит ещё подписать кого-то из свободных агентов, то это их дело. Качественные футболисты всем пригодятся. Мы достаточно неплохо идём в таблице, но потенциал позволяет играть намного качественнее. С таким составом в тройку можем спокойно попадать», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В настоящий момент «Локомотив» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 8-го тура команда Михаила Галактионова неожиданно уступила «Оренбургу» (0:2).

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Локо» Морозов: после ухода Изидора атмосфера прекрасная — шутников и так хватает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android