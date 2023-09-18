Хави — о Лиге чемпионов: задача-минимум для «Барселоны» — выйти из группы

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какая задача стоит перед сине-гранатовыми в Лиге чемпионов.

«Цель на данный момент — выйти из группы. Потом посмотрим, но сейчас — выйти из группы. В прошлом сезоне мы хорошо играли (в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), но результаты оставляли желать лучшего. Завтра мы начинаем путь в этом турнире, и наша задача — попасть в 1/16 финала. В прошлом году нам не повезло с жеребьёвкой, а в этом году нам нужно доказывать. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии, это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

В группе H Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Барселона» сыграет с бельгийским «Антверпеном», «Порту» и «Шахтёром».