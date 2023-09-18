Агент Ткаченко назвал российских игроков, которые готовы к переезду в Европу
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Известный футбольный агент Герман Ткаченко порассуждал на тему ценника российских футболистов в Европе. Также он рассказал, кто из РПЛ готов к переезду в зарубежный чемпионат на техническом и ментальном уровне.
«Сегодня ни один российский футболист не стоит больше € 15 млн для европейского рынка? Ты задаёшь сложный вопрос. По мне, это не так мало. Хотя тот же Головин стоит как минимум € 30+ млн. Всё будет определяться конкретным контекстом, политическим или экономическим, но скажу сразу: все будут рассчитывать на дисконт или премию, работая с российскими игроками и клубами.
Кто из РПЛ технически и ментально готов уехать в Европу? Руслан Литвинов, Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян», — приводит слова Германа Ткаченко «РБК-Спорт».
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