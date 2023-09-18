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Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком матча с «Лорьяном»

Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком матча с «Лорьяном»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча с «Лорьяном». Такое решение было принято по итогам голосования болельщиков, информирует официальный сайт монегасков.

Напомним, в матче 5-го тура французской Лиги 1 футбольный клуб «Монако» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном» со счётом 2:2. На счету Александра Головина гол и голевая передача. На 17-й минуте российский полузащитник забил первый мяч своей команды, а на 69-й минуте передача Головина на Фоларина Балогуна завершилась вторым забитым мячом.

Стоит отметить, что гол в матче с «Лорьяном» стал вторым для Александра Головина в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Ранее Головин отличился в матче 4-го тура с «Лансом». Тогда монегаски разгромили своих соперников со счётом 3:0.

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