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Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ

Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои слова о желательном отъезде российских футболистов за рубеж, отметив, что для развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта.

«Давайте так: для того чтобы о чём‑то говорить, надо понимать, о чём идёт речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ‑5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна. На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.

Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы. Но в нынешнее время люди выдёргивают слова из контекста так, как им это захочется. Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ‑5 чемпионатах», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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