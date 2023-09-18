Тикнизян: у «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы, его форма влияет на нашу игру

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после поражения железнодорожников в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) оценил важность Артёмы Дзюбы для команды.
«Насколько Дзюба значимый игрок для команды? Я неоднократно говорил, что Дзюба очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру, и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идёт игра», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.
В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба провёл шесть матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице.
- 18 сентября 2023
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