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В академии «Краснодара» рассказали, что у Сперцяна были проблемы с ростом

В академии «Краснодара» рассказали, что у Сперцяна были проблемы с ростом
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Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал, что у Эдуарда Сперцяна были проблемы с маленьким ростом, однако президент клуба Сергей Галицкий верил в способности юного футболиста.

«Галицкий настоял, чтобы Сперцяна оставили в первой молодёжной команде, несмотря на рост? Да, это было так. Эдик очень талантлив с детства. Он очень хорошо играл в своём возрасте, даже с детьми старше себя. Но рост – да. Помню встречи с Эдиком и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: «Я вырасту, обязательно вырасту». А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких. Галицкий принял огромное участие в судьбе Сперцяна. Когда мы перевели Эдика в другую команду, то ему было тяжело физически. Это было решение Галицкого – ждать столько, сколько нужно. Помню момент, когда Эдик после летних каникул приехал высоким парнем», — сказал Фундукян в выпуске YouTube-канала Nobel.

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