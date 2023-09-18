Тюкавин рассказал, в какую из топ-5 лиг поехал бы

21-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, в какую из топ-5 лиг поехал бы.

«Сложно сказать, но, наверное, Испания», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За всё время выступлений за бело-голубых у нападающего 101 проведённая игра, 26 забитых мячей и 20 ассистов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

В недавно закрывшееся летнее трансферное окно в Испанию переехал Арсен Захарян, бывший одноклубник Тюкавина. Захарян выступает за «Реал Сосьедад».

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Обзор матча. Ла Лига. 5-й тур

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