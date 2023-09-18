Канчельскис: Головин входит в топ-10 лучших игроков Лиги 1

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головин прогрессирует с каждым годом. Поначалу ему мешали травмы, но последние полтора года он играет постоянно и на очень приличном уровне. Сейчас Александр — лидер «Монако», самый опытный игрок там. Думаю, Головин и в десятку лучших игроков чемпионата Франции входит, когда здоров», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, Головин вошёл в символическую сборную 5-го тура чемпионата Франции по версии L’Équipe. В прошлом сезоне российский хавбек провёл за монегасков 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
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