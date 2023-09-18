Директор по развитию академий «Ариса» рассказал об их истории и задачах

Директор по развитию академий «Ариса» Александр Минин поделился информацией об их истории и задачах.
«У нашего клуба богатая и долгая история. Работа по воспитанию футболистов велась во все времена. Но, скажем, ещё два года тому назад у «Ариса» имелось лишь несколько старших групп. Этого недостаточно для полноценного развития футболиста. Крепкий фундамент, на котором строится любой профессиональный клуб, по сути, создаётся именно в наши дни. Академию «Ариса» мы рассматриваем как основу клубной конструкции. Рост — стремительный: если сравнивать с минувшим сезоном, число занимающихся в группах выросло кратно.
Любой успешный футбольный клуб обладает плодовитой школой, которая подпитывает его талантами. Это и социальная миссия: Академия — большое комьюнити, дети и их родители, разделяющие наши ценности. Мы любим футбол, строим самодостаточный, по европейским меркам, клуб. Развиваем воспитанников, начиная с самого младшего – экспериментального — трёхлетнего возраста, и заканчивая нашими выпускниками, командой U19, из которой прямая дорога в основной состав.
Акционеры и менеджеры нашего клуба изучили реалии кипрского футбола со всеми его плюсами и минусами. Поставлена задача создать Академию с филиалами и ответвлениями по всему Кипру. Взрослые воспитанники «Ариса» должны выступать не только на местном профессиональном уровне, но и конкурировать с мировыми школами. Не все ребята станут профессиональными футболистами, но эта школа даст им отличное физическое развитие, приверженность здоровому образу жизни и проверенных друзей», — приводит слова Минина Cyprus Butterfly.
- 18 сентября 2023
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