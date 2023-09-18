Агент: Вагнер Лав — машина, он завершит сезон лучшим бомбардиром Серии B

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, высказался о безголевой серии бразильского форварда.
«Что случилось с легендой ЦСКА? Всё в порядке. Ему нужен лишь момент, и он снова забьёт. У него много попыток, но мяч не попадает в ворота. Его главная цель — вывести «Спорт Ресифи» в Серию А. Поверьте мне, Вагнер Лав всё равно станет лучшим бомбардиром Серии Б!
Есть ли у него желание вывести «Спорт Ресифи» в Серию А и объявить о завершении карьеры? Вагнер — машина. Мы уже планируем следующий сезон», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.
39-летний нападающий выступает за «Спорт Ресифи» во втором дивизионе бразильского чемпионата с июля 2022 года. На счету Вагнера Лава 29 голов и восемь результативных передач в 68 матчах за бразильскую команду.
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