Защитник «Крыльев» Костанца: мы задумываемся стать чемпионами, это возможно

24-летний бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца считает, что самарскому клубу по силам стать чемпионом Российской Премьер-Лиги-2023/2024.
«В конце сезона будет понятно, хорошо ли мы его провели. Чемпионство? Мы задумываемся стать чемпионами в этом сезоне, ха-ха. Почему нет? Все большие клубы думают об этом. Это возможно.
Этим летом у меня были контакты с бразильскими клубами, но это лишь разговоры, конкретные предложения не поступали», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».
Ранее Костанца заявил, что хочет получить российское гражданство, чтобы принести пользу своей нынешней команде. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.
- 18 сентября 2023
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