Директор по развитию академий «Ариса»: в Европе знают и нашу основную команду, и Академию

Директор по развитию академий «Ариса» Александр Минин рассказал об участии юных команд кипрского клуба в международных соревнованиях, возможности бесплатного посещения детьми матчей основной команды и переходе на «Адидас».
«Помимо внутренних соревнований, мы стараемся путешествовать по миру. Международные турниры дают нам бесценный опыт. Ездили в Грецию, где участвовало множество европейских команд. Наши 16-летние обыграли сербскую «Црвену Звезду», а это сильная команда. Вничью сыграли с греческим АЕКом. А совсем недавно, в начале сентября, побывали в Сербии. В общем, в Европе знают не только основную команду «Ариса», но и нашу Академию.
Наши дети всегда могут посетить стадион в дни матчей главной команды. Они получают бесплатную фан-карту для посещения стадиона. Кроме того, родителям продаём абонемент со скидкой.
Этим летом у клуба появился новый технический партнёр – компания «Адидас». Качественная форма от известного бренда. Переходим на «Адидас» постепенно, через некоторое время все старые комплекты формы будут заменены на новые, тем более, что наши юные спортсмены вырастают быстро», — приводит слова Минина Cyprus Butterfly.
- 18 сентября 2023
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