Энрике: «ПСЖ» не очень хорошо начал, но впереди нас ждут результаты. Нужно время

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о текущих успехах своей команды.

«Моя команда действительно не очень-то хорошо начала сезон. Такое часто случается после того, как я прихожу в клуб: игрокам нужно воспринимать большой поток информации, осваивать новые идеи и принципы. Мои подопечные работают с большим желанием и хотят понять идеи тренерского штаба. Я доволен.

Болельщики «ПСЖ» невероятны. Их поддержка чудесна, даже когда результаты не очень хороши. Уверен, впереди нас ждут и хороший футбол, и хорошие результаты.

Футбол со временем всегда всё расставляет на свои места. Я не беспокоюсь о текущих проблемах. Безусловно, мне, как и всем, хочется достижений как можно скорее. Однако нам необходимо время для построения сильной команды», – приводит слова Энрике RMC Sport.

На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Парижская команда одержала только две победы в пяти матчах и набрала восемь очков.