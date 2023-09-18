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«Улыбка вернулась». Изидор — о своём дебюте за «Зенит»

«Улыбка вернулась». Изидор — о своём дебюте за «Зенит»
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Французский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор поделился эмоциями от дебюта за сине-бело-голубых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Первая игра. Первый гол. Первая победа. Улыбка вернулась. Продолжаю работать», — написал Изидор в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 17 сентября, петербуржцы разгромили соперника со счётом 3:0. Изидор забил мяч на восьмой минуте матча, открыв счёт.

Ранее футболист выступал за московский «Локомотив». За четыре игры нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги в составе железнодорожников 23-летний французский нападающий также отметился одним точным ударом. За всё время выступлений за московский клуб француз провёл 42 матча, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.

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