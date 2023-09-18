Защитник «Крыльев» Горшков: согласен с Осинькиным — мы не фавориты в борьбе за тройку
Поделиться
Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков так же, как и главный тренер клуба Игорь Осинькин, считает, что клуб не является фаворитом в борьбе за первые три места РПЛ-2023/2024.
«Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу. Придаёт силы то, как мы играем. Нам даёт надежду на хорошее будущее то, что мы не отбиваемся и не охраняем свои ворота. Согласен с Осинькиным, что «Крылья Советов» не являются фаворитами в борьбе за первую тройку», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
16 сентября «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 8-го тура РПЛ. В данный момент самарцы занимают третью позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в восьми встречах.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:37
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
16:56
-
16:52
-
16:43
-
16:35
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
Партнерский контент