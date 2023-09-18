Защитник «Крыльев» Горшков: согласен с Осинькиным — мы не фавориты в борьбе за тройку

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков так же, как и главный тренер клуба Игорь Осинькин, считает, что клуб не является фаворитом в борьбе за первые три места РПЛ-2023/2024.

«Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу. Придаёт силы то, как мы играем. Нам даёт надежду на хорошее будущее то, что мы не отбиваемся и не охраняем свои ворота. Согласен с Осинькиным, что «Крылья Советов» не являются фаворитами в борьбе за первую тройку», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

16 сентября «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 8-го тура РПЛ. В данный момент самарцы занимают третью позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в восьми встречах.