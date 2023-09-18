Экс-хавбек «Спартака» Самсонов: Промес сначала казался мальчишкой со стороны

Полузащитник «Шинника» Артём Самсонов, ранее выступавший за московский «Спартак», выделил сильнейших легионеров красно-белых за всю историю клуба.
«Могу ли назвать Промеса лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги? Одним из лучших точно. Фернандо и Луис Адриано тоже выступали на хорошем уровне. Эльдар Низамудтинов играл за «Спартак» в нулевые. Он рассказывал, что Алекс был в космическом состоянии, Веллитон уже меньше. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж», — приводит слова Самсонова «Евро-Футбол.Ру».
В прошлом сезоне Промес побил рекорд экс-форварда ЦСКА — бразильца Вагнера Лава по голам в Российской Премьер-Лиге. Футболиста «Спартака» также признали лучшим игроком московской команды по итогам минувшего чемпионата.
- 18 сентября 2023
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