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Экс-хавбек «Спартака» Самсонов: Промес сначала казался мальчишкой со стороны

Экс-хавбек «Спартака» Самсонов: Промес сначала казался мальчишкой со стороны
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Полузащитник «Шинника» Артём Самсонов, ранее выступавший за московский «Спартак», выделил сильнейших легионеров красно-белых за всю историю клуба.

«Могу ли назвать Промеса лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги? Одним из лучших точно. Фернандо и Луис Адриано тоже выступали на хорошем уровне. Эльдар Низамудтинов играл за «Спартак» в нулевые. Он рассказывал, что Алекс был в космическом состоянии, Веллитон уже меньше. Промес сначала казался мальчишкой со стороны, техника у него была своеобразная. Потом вон как разыгрался и поймал кураж», — приводит слова Самсонова «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне Промес побил рекорд экс-форварда ЦСКА — бразильца Вагнера Лава по голам в Российской Премьер-Лиге. Футболиста «Спартака» также признали лучшим игроком московской команды по итогам минувшего чемпионата.

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