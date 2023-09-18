Орлов: Дзюба невольно становится тормозом «Локомотива»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба невольно становится тормозом клуба.

«Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади. А Дзюба очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артём невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры.

Потом что-то произошло с Пиняевым, почему-то он не так выглядит, как поначалу. А это тренерские дела, надо как-то это решать. Галактионов, как и Абаскаль – молодой тренер, у него нет опыта», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».