Орлов: Дзюба невольно становится тормозом «Локомотива»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба невольно становится тормозом клуба.
«Я как-то в одном из недавних интервью уже говорил, что «Локомотив» будет бороться за выживание. А почему я так сказал? Потому что Изидор, от которого в «Локо» избавились, он перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее, моложе. С французской школой футбола, он бежит, работать может и впереди, и сзади. А Дзюба очень хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, для этого надо очень много тренироваться. И Артём невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры.
Потом что-то произошло с Пиняевым, почему-то он не так выглядит, как поначалу. А это тренерские дела, надо как-то это решать. Галактионов, как и Абаскаль – молодой тренер, у него нет опыта», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:29
-
21:20
-
21:14
-
21:05
-
21:01
-
20:54
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
18:54
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:37
-
17:30
-
17:26