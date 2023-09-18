Мостовой: критика Абаскаля? Я забил больше мячей, чем у него волос на голове

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, как реагирует на критику в свой адрес. Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что Мостовой часто допускает невежественность в своих высказываниях.

«Как я реагирую на критику? Абсолютно нормально. Футбольных людей я всегда буду ставить выше. А кто такой Абаскаль? Эти люди всегда будут позади, их задача зацепиться за свой шанс. Историю же не скроешь, хорошо, что есть интернет. Можно зайти и посмотреть, как играл Александр Мостовой, как забивал и так далее. Хватит на целый вечер. Например, я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове (смеётся). Просто правда никому не нравится», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Мостовой выступал за московскую команду на протяжении четырёх лет (с 1987 по 1991 год), отметившись 34 забитыми мячами.