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Орлов: Черчесов пойдёт только туда, где есть деньги

Орлов: Черчесов пойдёт только туда, где есть деньги
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективу работы Станислава Черчесова на посту главного тренера «Сочи».

«Это зависит от того, захочет ли он, захотят ли его. Это вопрос, который решается в тёмной комнате. Кто-то вроде бы говорил про Черчесова и «Спартак»… У него есть харизма, тренер он знающий, но он же посмотрит на футболистов «Сочи»… А там ведь возрастная команда, там всё с нуля вообще надо создавать. А пойдут ли на это руководители, владелец? Ведь это большие траты.

И какие задачи ставить? Черчесов же амбициозен, ему надо бороться за первое место, какой смысл иначе, если он выигрывал первые места в Польше, в Венгрии, где, кстати, чемпионаты совсем не хуже, чем у нас. И поэтому он пойдёт только туда, где есть деньги для приобретения хороших игроков. Футбол – это индустрия, никуда не деться», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

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