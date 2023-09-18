Орлов: Черчесов пойдёт только туда, где есть деньги

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективу работы Станислава Черчесова на посту главного тренера «Сочи».
«Это зависит от того, захочет ли он, захотят ли его. Это вопрос, который решается в тёмной комнате. Кто-то вроде бы говорил про Черчесова и «Спартак»… У него есть харизма, тренер он знающий, но он же посмотрит на футболистов «Сочи»… А там ведь возрастная команда, там всё с нуля вообще надо создавать. А пойдут ли на это руководители, владелец? Ведь это большие траты.
И какие задачи ставить? Черчесов же амбициозен, ему надо бороться за первое место, какой смысл иначе, если он выигрывал первые места в Польше, в Венгрии, где, кстати, чемпионаты совсем не хуже, чем у нас. И поэтому он пойдёт только туда, где есть деньги для приобретения хороших игроков. Футбол – это индустрия, никуда не деться», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
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