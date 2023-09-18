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«Торино» разгромил «Салернитану», у Радоньича дубль

«Торино» разгромил «Салернитану», у Радоньича дубль
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Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А между «Салернитаной» и «Торино». Встреча прошла на стадионе «Ареки» в Салерно. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. «Торино» одержал победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте, когда защитник Алессандро Буонджорно вывел туринскую команду вперёд. В конце первого тайма сербский нападающий Неманья Радоньич увеличил преимущество «Торино». А на старте второго тайма Радоньич оформил дубль с передачи Рауля Беллановы и установил окончательный счёт встречи.

В результате этой победы туринский коллектив поднялся на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, набрав семь очков в четырёх матчах. «Салернитана находится на 19-м месте с двумя очками.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
01 января 2007, понедельник. 18:00 МСК
Портсмут
Портсмут
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мварувари – 29'     1:1 Мальбранк – 50'    
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