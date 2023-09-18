Федотов: я неправильно выразил свои мысли, говоря о «посторонних людях» в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты трансферной кампании армейцев в летнее окно переходов. Перед матчем 8-го тура с «Крыльями Советов» (2:2) Федотов оценил трансферы красно-синих: «Великолепно. Нет лишних и посторонних людей».
«Неправильно выразил свои мысли. У нас есть обойма, и нужно двигаться с ней дальше. Так получилось, где-то не срослось. Работа велась, были проработаны многие варианты, но из-за мелочей и нюансов всё рухнуло в последний момент. Но на этом жизнь не заканчивается. У нас есть игроки, которые должны воспользоваться шансом проявить себя во всей красе, эту возможность у них никто не забирает. Надеюсь, мы будем продуктивнее в следующее трансферное окно.
В любом случае в агонию впадать не будем. Работа со свободными агентами тоже трудная и кропотливая. Довольно часто такие футболисты из-за травм или по другим причинам могут быть не готовы. Стоит быть очень аккуратными, чтобы не попасть в ещё бóльшую ловушку», — приводит слова Федотова Sport24.
- 18 сентября 2023
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