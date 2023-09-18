Источник: Бакаев стал игроком «Аль-Вахды» из чемпионата ОАЭ

27-летний российский вингер Зелимхан Бакаев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в клуб «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ. Об этом сообщает UAEKick.

По информации источника, россиянин будет выступать за эту команду на правах аренды до конца текущего сезона.

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе сине-бело-голубых в прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.