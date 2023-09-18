Игорь Федотов считает, что игрока «Рубина» Кабутова нужно было удалить в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 8-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (0:3). Встречу обслуживала бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«Сложная игра для Шафеева. Счёт нивелирует всю жару, которая творилась на поле. На 18-й минуте арбитр правильно показал жёлтую Кабутову за грубую игру. Футболист «Зенита» понял, что накручивает его, и спустя несколько минут всё тот же игрок «Рубина» попал ему по ноге. Оценивать степень контакта я не собираюсь, потому что в ходе матча было много аналогичных эпизодов и Шафеев давал свисток. Здесь же арбитр вообще не зафиксировал фол. Для меня это непоказ второй жёлтой карточки за срыв перспективной атаки — там была открытая зона, и игрок «Зенита» мог врываться в штрафную, где было ещё два его партнёра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.