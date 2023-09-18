Орлов: у «Спартака» середины поля нет, пока там играет Зобнин

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре московского «Спартака» и раскритиковал полузащитника клуба Романа Зобнина.

«У них нет костяка команды. Как в «Зените», который составляют в основном бразильцы. Это группа игроков, которая стабильно даёт результат. У «Спартака» нет такой группы игроков. Промес может выделяться один матч, а в следующей игре – он никакой. Он физически не готов, он мало тренируется. А вот Бабич мне очень понравился! Я смотрел, как он играл за сборную Сербии. Вот вокруг него надо строить оборону. По сравнению с Бабичем, Джикия – это Вторая лига. Так что «Спартак» нашёл одного хорошего защитника, но надо ещё искать. Или кого-то своего поднимать, или приобретать.

Возможности-то и деньги у красно-белых есть, они же много покупают. Но селекционная работа у них слабовато поставлена все последние годы. Кого приглашают, на какие позиции?.. Хотя у «Спартака» есть молодёжь, вот эти ребята – Денисов, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мелёшин… На них надо делать ставку! Плюс опытные типа Бабича. Потому что Соболев и Промес не участвуют в обороне свих ворот, они эпизодически подходят на стандарты. А вы посмотрите, как полузащитники «Зенита» всегда возвращаются на свою половину, как они отчаянно борются за мяч у своей штрафной и даже внутри неё? А у «Спартака» середины поля нет, пока там играет Зобнин – ничего не получается», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».