Орлов: у «Краснодара» нет победной психологии, у них комплекс провинциалов

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы «Краснодара», возглавляющего турнирную таблицу РПЛ, стать чемпионом.
«Надо смотреть на дистанции. Пусть они не обижаются, но есть у «Краснодара» комплекс провинциалов. Вот почему «Спартак», киевское «Динамо» в лучшие времена всегда были уверены в своей победе как столичные клубы. Сейчас «Зенит» такой – он уверен в своей победе, он играет до конца, и это приносит успех. И пять чемпионств.
А «Краснодар» же ни разу не был чемпионом. И вот сейчас на выезде они приостановились. Нет у них вот этого качества. Кстати, как не было в своё время у «Ростова», который, помните, был второй. Но психологической устойчивости или, если хотите, победной психологии у них нет. Такая психология, кстати, всегда была у немцев. Но сейчас как-то подпортилась эта история. А ведь в прошлом веке как говорили: играют все, а побеждают немцы. Так было. Но сейчас уже не так. Сейчас все играют, а побеждает Хосеп Гвардиола», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
- 18 сентября 2023
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