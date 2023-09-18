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Форвард ЦСКА Чалов: Файзуллаев — молодец. Очень хорошо работает и прогрессирует

Форвард ЦСКА Чалов: Файзуллаев — молодец. Очень хорошо работает и прогрессирует
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о ничьей в игре 8-го тура с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

«Видимо, после паузы в чемпионате всегда тяжело входить в игры, понимаем это. Допустили ошибки, и «Крылья» воспользовались этим.

В случае с нашим голом мяч был у Аббоса около штрафной. Думаю, он отдавал Заболотному. Получилось, что Антон перебежал, я крикнул ему оставить, он пропустил. Затем я был уже один перед воротами.

Файзуллаев — молодец. Очень хорошо работает и прогрессирует. Всё в его руках», — приводит слова Чалова «Матч Премьер».

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА из узбекского «Пахтакора» в августе, подписав контракт до июня 2026 года. В прошедшей игре Чалов отметился голом с передачи Аббосбека Файзуллаева. Узбекского форварда признали лучшим футболистом матча с «Крыльями».

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