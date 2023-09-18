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«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Бёрнли», Хадсон-Одои забил первый мяч за «лесников»

«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Бёрнли», Хадсон-Одои забил первый мяч за «лесников»
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Матч закончился вничью — 1:1.

Счёт был открыт в конце первого тайма, когда швейцарский нападающий Зеки Амдуни вывел «Бёрнли» вперёд с передачи другого нападающего Лайла Фостера. Хозяева сумели отыграться на 61-й минуте. Каллум Хадсон-Одои отметился забитым мячом в своей дебютной игре за «лесников», Тайво Авонийи записал ассист на свой счёт. А в добавленное время Фостер умудрился получить прямую красную карточку.

По итогам прошедшей встречи «Ноттингем Форест» поднялся на восьмую строчку чемпионата Англии по футболу, завоевав семь очков в пяти матчах. Для «Бёрнли» набранное очко стало первым в текущем сезоне АПЛ, клуб находится на 19-м месте.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
18 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Амдуни – 41'     1:1 Хадсон-Одои – 61'    
Удаления: нет / Фостер – 90+4'
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