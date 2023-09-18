«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Бёрнли», Хадсон-Одои забил первый мяч за «лесников»

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Матч закончился вничью — 1:1.

Счёт был открыт в конце первого тайма, когда швейцарский нападающий Зеки Амдуни вывел «Бёрнли» вперёд с передачи другого нападающего Лайла Фостера. Хозяева сумели отыграться на 61-й минуте. Каллум Хадсон-Одои отметился забитым мячом в своей дебютной игре за «лесников», Тайво Авонийи записал ассист на свой счёт. А в добавленное время Фостер умудрился получить прямую красную карточку.

По итогам прошедшей встречи «Ноттингем Форест» поднялся на восьмую строчку чемпионата Англии по футболу, завоевав семь очков в пяти матчах. Для «Бёрнли» набранное очко стало первым в текущем сезоне АПЛ, клуб находится на 19-м месте.