Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 18 сентября, матчем «Верона» — «Болонья» завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 4-го тура Серии А:

«Ювентус» — «Лацио» — 3:1;

«Интер» — «Милан» — 5:1;

«Дженоа» — «Наполи» — 2:2;

«Кальяри» — «Удинезе» — 0:0;

«Фрозиноне» — «Сассуоло» — 4:2;

«Монца» — «Лечче» — 1:1;

«Фиорентина» — «Аталанта» — 3:2;

«Рома» — «Эмполи» — 7:0;

«Салернитана» — «Торино» — 0:3;

«Верона» — «Болонья» — 0:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии после 4-го тура возглавляет «Интер», набравший 12 очков из 12 возможных. Следом за «нерадзурри» с 10 очками идёт «Ювентус». В зоне вылета располагаются «Салернитана» и «Кальяри», имеющие в своём активе по два очка, а также «Эмполи», который пока не набирал очки.