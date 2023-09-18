Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 18 сентября, матчем «Верона» — «Болонья» завершился 4-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.
Результаты матчей 4-го тура Серии А:
«Ювентус» — «Лацио» — 3:1;
«Интер» — «Милан» — 5:1;
«Дженоа» — «Наполи» — 2:2;
«Кальяри» — «Удинезе» — 0:0;
«Фрозиноне» — «Сассуоло» — 4:2;
«Монца» — «Лечче» — 1:1;
«Фиорентина» — «Аталанта» — 3:2;
«Рома» — «Эмполи» — 7:0;
«Салернитана» — «Торино» — 0:3;
«Верона» — «Болонья» — 0:0.
Турнирную таблицу чемпионата Италии после 4-го тура возглавляет «Интер», набравший 12 очков из 12 возможных. Следом за «нерадзурри» с 10 очками идёт «Ювентус». В зоне вылета располагаются «Салернитана» и «Кальяри», имеющие в своём активе по два очка, а также «Эмполи», который пока не набирал очки.
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