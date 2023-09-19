Чемпионат Испании по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 18 августа, матчем «Гранада» — «Жирона» завершился 5-й тур чемпионата Испании по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 5-го тура Ла Лиги:

«Райо Вальекано» — «Алавес» — 2:0;

«Атлетик» — «Кадис» — 3:0;

«Валенсия» — «Атлетико» — 3:0;

«Сельта» — «Мальорка» — 0:1;

«Барселона» — «Бетис» — 5:0;

«Хетафе» — «Осасуна» — 3:2;

«Вильярреал» — «Альмерия» — 2:1;

«Севилья» — «Лас-Пальмас» — 1:0;

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 2:1;

«Гранада» — «Жирона» — 2:4.

Турнирную таблицу чемпионата Испании после 5-го тура возглавляет мадридский «Реал», набравший 15 очков из 15 возможных. За ним следуют «Барселона» и «Жирона», имеющие в активе по 13 очков. В зоне вылета располагаются «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Альмерия». Всего в 10 матчах 5-го тура Ла Лиги не было зафиксировано ни одной ничьей.