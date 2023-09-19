Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Вчера, 18 сентября, матчем между «Ноттингем Форест» и «Бёрнли» завершился 5-й тур английской Премьер-лиги – 2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты всех встреч прошедшего тура.

Результаты матчей 5-го тура АПЛ:

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:3;

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:3;

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:3;

«Фулхэм» — «Лутон Таун» — 1:0;

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 3:1;

«Ньюкасл» — «Брентфорд» — 1:0;

«Борнмут» — «Челси» — 0:0;

«Эвертон» — «Арсенал» — 0:1;

«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 1:1.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Горожане» пока что безупречны, они набрали максимальное количество очков по итогам пяти встреч.