Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
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Вчера, 18 сентября, матчем между «Ноттингем Форест» и «Бёрнли» завершился 5-й тур английской Премьер-лиги – 2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты всех встреч прошедшего тура.
Результаты матчей 5-го тура АПЛ:
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:3;
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:3;
«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1;
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:3;
«Фулхэм» — «Лутон Таун» — 1:0;
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 3:1;
«Ньюкасл» — «Брентфорд» — 1:0;
«Борнмут» — «Челси» — 0:0;
«Эвертон» — «Арсенал» — 0:1;
«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 1:1.
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Горожане» пока что безупречны, они набрали максимальное количество очков по итогам пяти встреч.
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