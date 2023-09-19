Лига чемпионов, 19 сентября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 19 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Группа Е
«Лацио» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 22:00 мск
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Селтик» (Шотландия) — 22:00 мск
Группа F
«Милан» (Италия) — «Ньюкасл» (Англия) — 19:45 мск
«ПСЖ» (Франция) — «Боруссия Д» (Германия) — 22:00 мск
Группа G
«Янг Бойз» (Швейцария) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 19:45 мск
«Манчестер Сити» (Англия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 22:00 мск
Группа Н
«Шахтёр» (Украина) — «Порту» (Португалия) — 22:00 мск
«Барселона» (Испания) — «Антверпен» (Бельгия) — 22:00 мск
В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.
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