Лига чемпионов, 19 сентября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 19 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Группа Е

«Лацио» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 22:00 мск

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Селтик» (Шотландия) — 22:00 мск

Группа F

«Милан» (Италия) — «Ньюкасл» (Англия) — 19:45 мск

«ПСЖ» (Франция) — «Боруссия Д» (Германия) — 22:00 мск

Группа G

«Янг Бойз» (Швейцария) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 19:45 мск

«Манчестер Сити» (Англия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 22:00 мск

Группа Н

«Шахтёр» (Украина) — «Порту» (Португалия) — 22:00 мск

«Барселона» (Испания) — «Антверпен» (Бельгия) — 22:00 мск

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.