Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема: саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире

Карим Бензема: саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема считает, что у саудовского чемпионата есть все задатки, чтобы стать одной из лучших в мире лиг. Также французский форвард высказался о предстоящем дебюте своей команды в азиатской Лиге чемпионов.

«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше.

Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Матч с узбекским АГМК будет сложным. Мы с нетерпением ждём эту игру.

То, чего я добился с мадридским «Реалом», осталось в прошлом. Самое важное сейчас – настоящее. Мне всё ещё есть что предложить «Аль-Иттихаду», и моя цель – выиграть с этой командой все турниры, в которых мы участвуем», – приводит слова Бензема Kora11.

Материалы по теме
Фото
Полузащитник «ПСЖ» Дракслер перешёл в катарский «Аль-Ахли»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android