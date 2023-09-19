Карим Бензема: саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема считает, что у саудовского чемпионата есть все задатки, чтобы стать одной из лучших в мире лиг. Также французский форвард высказался о предстоящем дебюте своей команды в азиатской Лиге чемпионов.
«Чемпионат Саудовской Аравии находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше.
Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Матч с узбекским АГМК будет сложным. Мы с нетерпением ждём эту игру.
То, чего я добился с мадридским «Реалом», осталось в прошлом. Самое важное сейчас – настоящее. Мне всё ещё есть что предложить «Аль-Иттихаду», и моя цель – выиграть с этой командой все турниры, в которых мы участвуем», – приводит слова Бензема Kora11.
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