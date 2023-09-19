«Краснодар» — «Динамо»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 сентября, состоится встреча 4-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы.
В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Соперники по предстоящему матчу находятся в середине турнирной таблицы группы D. «Краснодар» занимает третью строчку, набрав три очка по итогам трёх встреч. Динамовцы располагаются на второй позиции с четырьмя очками. В этой группе лидирует московский «Спартак», завоевавший максимально возможное количество очков после трёх туров. «Пари Нижний Новгород» находится на последнем месте, имея два очка в активе.
- 19 сентября 2023
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