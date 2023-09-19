Директор УЕФА предложил сократить сроки длительности трансферного окна

Директор УЕФА Звонимир Бобан предложил сократить сроки длительности трансферного окна.

«На стратегическом уровне следовало бы рассмотреть возможность сокращения трансферного окна – это пошло бы на пользу как тренерам, так и футболистам. Нельзя позволять коммерческому аспекту игры доминировать над спортивным, нужно защищать реальные ценности этого прекрасного вида спорта», – приводит слова Бобана Marca.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что сборная России и российские клубы смогут вернуться на международную арену только после окончания СВО на Украине. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявлял, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. Также Митрофанов сообщил, что переход РФС в Африканскую конфедерацию будет сложен по логистическим и экономическим причинам.