«Чего меня бояться? Я их пока не бил». Роман Широков — о работе с игроками «Леон Сатурна»

Исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его игроки клуба.

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил (смеётся).

А если уж про судей, то как по мне, во второй лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление. Если про футболистов. Наверное, они по задаткам такие же как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

Иногда да хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», — сказал Широков в программе «Футбол России».

Напомним, 31 августа бывший игрок сборной России Роман Широков возглавил «Леон Сатурн» в роли исполняющего обязанности главного тренера.