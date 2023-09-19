Гвардиола высказался о неудачном старте «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил старт «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в новом сезоне чемпионата Англии. После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив шесть очков. «Челси», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав пять очков.
«Думаю, «Манчестер Юнайтед» начал не так, как ожидал, как и «Челси», но «Манчестер Юнайтед», «Челси» рано или поздно наберут ритм», — приводит слова Гвардиолы Metro.
«Манчестер Сити» после пяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 15 очков. На втором месте находится «Тоттенхэм Хотспур» (13). Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль», набрав 13 очков.
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