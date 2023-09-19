Экс-игрок «Челси» заступился за Мудрика после слов Почеттино о проблемах украинца

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети поддержал украинского нападающего Михаила Мудрика после слов главного тренера лондонского клуба Маурисио Почеттино о проблемах футболиста.
«Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, поэтому указание на него в прессе ему совершенно не поможет, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: «Почему мой менеджер говорит, что я не понимаю, как мне следует играть в Премьер-лиге?» Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующий раз в матче с «Астон Виллой» он окажется на скамейке запасных. В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует посмотреть и на других игроков, потому что в игре с «Борнмутом» не было вины Мудрика», — приводит слова Пети Football365.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031-го. Всего в составе лондонского клуба футболист провёл 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив две результативные передачи.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
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